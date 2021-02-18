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Москва

Навальный заявил, что его поставили на учет как склонного к побегу 

РИА Новости 13 минут назад
Навального поставили на учет как склонного к побегу
Фото: РИА Новости
Алексея Навального, который находится в СИЗО "Матросская Тишина", поставили на учет как склонного к побегу, сообщение об этом появилось в его Instagram.
Отмечается, что в камеру вошли охранники и отвели осужденного в комнату на другом этаже, где находились капитан, подполковник и полковник.

"У нас заседание профилактической комиссии. Решено поставить вас на профилактический учет как склонного к побегу", — говорится в сообщении.

МИД обвинил Германию в сокрытии информации о Навальном
В начале февраля суд по ходатайству ФСИН отменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменили его реальным.
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