Навального поставили на учет как склонного к побегу

Алексея Навального , который находится в СИЗО "Матросская Тишина", поставили на учет как склонного к побегу, сообщение об этом появилось в его Instagram.

Отмечается, что в камеру вошли охранники и отвели осужденного в комнату на другом этаже, где находились капитан, подполковник и полковник.

"У нас заседание профилактической комиссии. Решено поставить вас на профилактический учет как склонного к побегу", — говорится в сообщении.