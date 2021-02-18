Ребенок попал в реанимацию после прорыва батареи в детсаду

2-летняя девочка попала в реанимацию с ожогами после прорыва батареи в детсаду в селе Воскресенское Ивановской области . Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

Инцидент произошел сегодня днем. Батарея лопнула в одной из групп учреждения. Кипяток хлынул на ребенка, который в тот момент играл на полу.

«Ребенка с ожогами спины, ягодиц и плеч доставили в ОБУЗ «Областная детская клиническая больница». В настоящее время ребенок находится в отделении реанимации», — добавили в СК.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».