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Ребенок попал в реанимацию после прорыва батареи в детсаду под Иваново 

ЧП Столица и ещё 5 15 часов назад
Ребенок попал в реанимацию после прорыва батареи в детсаду
Фото: ЧП Столица
2-летняя девочка попала в реанимацию с ожогами после прорыва батареи в детсаду в селе Воскресенское Ивановской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.
Инцидент произошел сегодня днем. Батарея лопнула в одной из групп учреждения. Кипяток хлынул на ребенка, который в тот момент играл на полу.

«Ребенка с ожогами спины, ягодиц и плеч доставили в ОБУЗ «Областная детская клиническая больница». В настоящее время ребенок находится в отделении реанимации», — добавили в СК.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
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