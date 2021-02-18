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В Москве бывший офицер КГБ прострелил себе руку 

Lenta.ru 56 минут назад
Бывший офицер КГБ прострелил себе руку в Москве
Фото: РИА Новости
В Москве бывший офицер КГБ 73-летний Александр Громов прострелил себе руку из травматического оружия. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Мужчина получал разрешение на оружие в полиции. Он решил осмотреть пистолет, но допустил неосторожность. В результате случайного выстрела Громов ранил себя в руку. После инцидента он обратился за медицинской помощью.
2 января сообщалось, что во время драки в дагестанском городе Каспийске погиб один человек. Его случайно застрелил силовик. Полиция выехала на сообщение о драке, в ходе которой парень избивал девушку. Участник драки начал кидаться на сотрудников правопорядка. Один из полицейских попытался дать предупредительный выстрел, но попал мужчине в голову, тот скончался на месте. В отношении сотрудника полиции возбуждено уголовное дело.
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Происшествия , Александр Громов , Каспийск , Москва , Республика Дагестан
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