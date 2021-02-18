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В Уганде при взрыве снаряда погибли шестеро детей 

ТАСС 1 час назад
В Уганде шестеро детей погибли при взрыве снаряда
Фото: РИА Новости
По меньшей мере шестеро детей погибли при взрыве снаряда, с которым они играли в поселении для беженцев на севере Уганды. Об этом сообщила в четверг угандийская газета Daily Monitor со ссылкой на местные власти.
Дети во вторник, 16 февраля, нашли в кустах на территории лагеря Маджи снаряд и начали с ним играть, заявил представитель полиции. Один из них взял нож и попытался вскрыть снаряд. Произошел взрыв, погибли шестеро детей. Еще пятеро получили ранения, они доставлены в больницу города Аджумани.
Лагерь Маджи находится в районе, где в 90-е годы действовали повстанцы. В лагере сейчас проживают беженцы из Южного Судана.
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Происшествия , В мире , Уганда , Южный Судан
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