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Москва

Олег Навальный останется под домашним арестом по решению Мосгорсуда 

Слово и Дело и ещё 3 18 февраля 2021
Навальный 20 февраля примет участие в обоих заседаниях Бабушкинского суда
Фото: Слово и Дело
Московский городской суд принял решение изменить адрес пребывания Олега Навального под домашним арестом, изменив постановление Тверского районного суда столицы. Он будет находиться в квартире на Люблинской улице, следует из материалов суда. Мера пресечения будет действовать до 23 марта 2021 года.
Адвокат обвиняемого ранее сообщил, что брату Алексея Навального Олегу предъявили обвинение о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на несогласованной акции 23 января. Организаторов незаконного мероприятия поместили в изолятор временного содержания на Петровке.
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Происшествия , Алексей Навальный , Олег Навальный , Мосгорсуд , Москва
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