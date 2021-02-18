Навальный 20 февраля примет участие в обоих заседаниях Бабушкинского суда

Московский городской суд принял решение изменить адрес пребывания Олега Навального под домашним арестом, изменив постановление Тверского районного суда столицы. Он будет находиться в квартире на Люблинской улице, следует из материалов суда. Мера пресечения будет действовать до 23 марта 2021 года.
Адвокат обвиняемого ранее сообщил, что брату Алексея Навального Олегу предъявили обвинение о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на несогласованной акции 23 января. Организаторов незаконного мероприятия поместили в изолятор временного содержания на Петровке.