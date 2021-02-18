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Москва

Помощник полпреда президента в ЦФО совершил самострел в полиции 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Помощник полпреда президента в ЦФО совершил самострел
Фото: ТАСС
Помощник полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе прострелил себе руку в одном из отделений полиции в Москве. По предварительным данным, произошло это случайно.
Как стало известно РЕН ТВ, инцидент произошёл в помещении полиции на улице Литвина-Седого в Пресненском районе. Александр Громов явился туда с целью продления лицензии на свой травматический пистолет.
В ходе проверки номерных частей пистолета 54-летний генерал-майор случайно нажал на курок и выстрелил себе в правую кисть. По факту происшествия организована проверка. Раненый помощник полпреда обратился за медицинской помощью.
Пост полномочного представителя президента в ЦФО занимает Игорь Щёголев.
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Происшествия , Александр Громов , Игорь Щеголев , РЕН ТВ , Москва
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