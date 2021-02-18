Помощник полпреда президента в ЦФО совершил самострел

Помощник полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе прострелил себе руку в одном из отделений полиции в Москве . По предварительным данным, произошло это случайно.

Как стало известно РЕН ТВ, инцидент произошёл в помещении полиции на улице Литвина-Седого в Пресненском районе. Александр Громов явился туда с целью продления лицензии на свой травматический пистолет.

В ходе проверки номерных частей пистолета 54-летний генерал-майор случайно нажал на курок и выстрелил себе в правую кисть. По факту происшествия организована проверка. Раненый помощник полпреда обратился за медицинской помощью.