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Москва

Источник: в Москве по делу о крупной взятке задержан топ-менеджер «Ростелекома» 

ТАСС 47 минут назад
Силовики задержали топ-менеджера «Ростелекома»
Фото: РИА Новости
Правоохранители задержали в Москве топ-менеджера "Ростелекома" Андрея Левакова в рамках уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Как уточнил в четверг ТАСС источник в правоохранительных органах, ему предъявлено обвинение.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан Андрей Кимович Леваков. В настоящее время с ним ведутся следственные действия, ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", — сказал собеседник агентства.

Других подробностей уголовного дела источник не привел.
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Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС
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