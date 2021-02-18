Силовики задержали топ-менеджера «Ростелекома»

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан Андрей Кимович Леваков. В настоящее время с ним ведутся следственные действия, ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", — сказал собеседник агентства.