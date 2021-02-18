В Африке нашли обломок исчезнувшего малайзийского Boeing

Гибсон рассказал изданию, что фрагмент был обнаружен в начале февраля на побережье Индийского океана в заливе Джеффрис-Бей близ Порт-Элизабет. Обломок, чья длина составляет около одного метра, имеет характерный для малайзийского самолета светло-серый цвет, считает адвокат. Сейчас, по его данным, обломок передан Южноафриканскому управлению гражданской авиации в Йоханнесбурге, о чем малайзийские власти были уведомлены 10 дней назад.

По словам адвоката, всего за шесть лет, прошедших с момента исчезновения рейса, была обнаружено 34 обломка, которые, предположительно, принадлежат MH370. Фрагменты находили в шести разных странах. Гибсон считает, что это говорит в пользу его версии, в соответствии с которой лайнер потерпел крушение в южной части Индийского океана.