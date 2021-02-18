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Москва

СМИ сообщили об обнаружении обломка исчезнувшего малайзийского Boeing рейса MH370 

ТК «Звезда» 35 минут назад
В Африке нашли обломок исчезнувшего малайзийского Boeing
Фото: globallookpress.com
На берег в Южной Африке был выброшен обломок, предположительно, принадлежащий рейсу MH370 авиакомпании Malaysia Airlines. Об этом сообщает Daily Star со ссылкой на американского туриста Блейна Гибсона, адвоката по профессии, который ведет собственное расследование трагедии пропавшего рейса.
Гибсон рассказал изданию, что фрагмент был обнаружен в начале февраля на побережье Индийского океана в заливе Джеффрис-Бей близ Порт-Элизабет. Обломок, чья длина составляет около одного метра, имеет характерный для малайзийского самолета светло-серый цвет, считает адвокат. Сейчас, по его данным, обломок передан Южноафриканскому управлению гражданской авиации в Йоханнесбурге, о чем малайзийские власти были уведомлены 10 дней назад.
По словам адвоката, всего за шесть лет, прошедших с момента исчезновения рейса, была обнаружено 34 обломка, которые, предположительно, принадлежат MH370. Фрагменты находили в шести разных странах. Гибсон считает, что это говорит в пользу его версии, в соответствии с которой лайнер потерпел крушение в южной части Индийского океана.
MH370 вылетел из аэропорта Куала-Лумпур 8 марта 2014 года в Пекин. На его борту находились 239 человек. Boeing 777 последний раз связывался с управлением воздушного движения в 1:19 во время полета над Южно-Китайским морем, а затем исчез. В январе 2015 года самолет признали потерпевшим катастрофу, а всех находившихся на борту — погибшими.
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Происшествия , Boeing , Йоханнесбург , ЮАР
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