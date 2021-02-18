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Москва

Сотрудница банка подменила 18 млн рублей на шуточные купюры 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 25 минут назад
Сотрудница банка подменила 18 млн на шуточные купюры
Фото: РИА Новости
В Мурманске сотрудницу Всероссийского банка развития регионов (ВБРР) обвинили в подмене реальных купюр на «билеты банка приколов», ущерб оценивается в десятки миллионов рублей, сообщили в прокуратуре Заполярья.
Женщина занимала пост старшего специалиста отдела кассовых операций мурманского офиса банка, с июня 2012 года по март 2013 года она вынесла из банка 26,6 млн рублей, передает «Интерфакс» со ссылкой на материалы уголовного дела.
В прокуратуре отметили, что за несколько месяцев она подложила в сейф 18,5 млн рублей «банка приколов».
Ранее в Москве мошенники обманули пожилого мужчину и подменили его 900 тыс. рублей на сувенирные банкноты «банка приколов», напоминающие настоящие деньги.
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Происшествия , Всероссийский банк развития регионов , Генпрокуратура РФ , Интерфакс , Москва , Мурманск , Мурманская Область
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