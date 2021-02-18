Главреда «Медиазоны» освободили из-под ареста 

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Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов вышел из спецприемника, в котором он под арестом пробыл 15 суток. Об этом 18 февраля сообщил корреспондент RTVI.

Смирнов рад что вышел, чувствует себя нормально, передает корреспондент RTVI. Главред «Медиазоны» пошутил, что в СИЗО его могли отправить ковид-диссиденты, которые мстят ему за то что он сделал прививку от COVID-19.

Смирнова арестовали на 25 суток за призыв к участию в несогласованной акции. В основу дела лег его ретвит шутки про себя — в посте отмечалось, что главред «Медиазоны» похож на лидера группы «Тараканы» Дмитрия Спирина . В шутке, в частности, содержалась дата митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального

Позже срок пребывания под арестом Смирнову сократили до 15 суток.

Главред «Медиазоны» отбывал арест в Центре временного содержания для иностранцев. Он был в восьмиместной камере, где, по его словам, вместе с ним были еще 27 человек. Перед заседанием Мосгорсуда , который рассматривал жалобу на арест, Смирнов рассказал, что в месте его содержания творится хаос: сам центр рассчитан на 100 человек, но в нем находится 800 задержанных.

После ареста Смирнова в его поддержку высказались журналисты больше 30 российских изданий, в числе которых и RTVI. Освобождения главреда «Медиазоны» потребовали несколько международных организаций: «Репортеры без границ», «Европейская федерация журналистов» и «Комитет защиты журналистов».