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Пассажир трамвая открыл стрельбу по подросткам из пистолета 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Пассажир трамвая открыл стрельбу по подросткам из пистолета
Фото: РИА Новости
Нетрезвый пассажир трамвая поспорил с подростками, ударил одного из них, а затем расстрелял молодых людей из пневматического пистолета. Об этом в соцсети «Вконтакте» рассказал родственник одного из пострадавших.
По его словам, инцидент произошел вечером 17 февраля в трамвае №17.
Когда двое подростков 16 и 17 лет вошли в трамвай, нетрезвому пассажиру не понравилось, что один из них слушает музыку в наушниках. Мужчина накричал на несовершеннолетнего, направил ему в лицо пистолет, а затем ударил его. В конфликт вмешалась кондуктор, но ей не удалось успокоить пассажира. На следующей остановке подростки выбежали из трамвая, а их преследователь выстрелил им в след из пневматики.

«Парню в наушниках попал в бедро и палец на ноге, второму подростку — в висок. Они начали кричать, трамвай закрыл двери и уехал. За этой картиной наблюдала куча народу в вагоне», — рассказал родственник одного из пострадавших.

В итоге молодых людей доставили в травмпункт. Их родители обратились в полицию и просят откликнуться свидетелей произошедшего.

«Факт зарегистрирован. По заявлению, поступившему в отдел полиции «Правобережный» УМВД России по Магнитогорску, проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление и задержание лица, подозреваемого в данном противоправном деянии. Жизни и здоровью подростков в настоящее время ничего не угрожает», — пояснили ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД России по Челябинской области.

Ранее, как сообщал «Рамблер», 32-летняя жительница Твери пожаловалась в полицию на изнасилование в электропоезде «Москва — Тверь». Женщина дала показания, очнувшись с многочисленными травмами в больнице. По ее словам, в электричке на нее напали трое незнакомых мужчин, избили ее и надругались над ней.
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Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС
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