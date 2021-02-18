Упавший на рельсы пассажир на станции «Дубровка» погиб

Пассажир, который упал на рельсы на станции метро "Дубровка" Люблинско-Дмитровской линии, погиб. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"На станции метро "Дубровка" пассажир упал на рельсы под прибывающий поезд и погиб. В данный момент спасатели извлекают его тело", — сказал собеседник агентства.