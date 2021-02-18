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Россиянина похитили ради квартиры 

Lenta.ru 2 часа назад
Мужчину похитили ради квартиры в Санкт-Петербурге
Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге полицейские задержали банду, члены которой похитили мужчину ради квартиры. Злоумышленники намеревались незаконно завладеть жилым помещением на Раумской улице в городе Колпино. Об этом сообщает портал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Полицейские смогли, в частности, задержать 34-летнего организатора преступной группы и четверых ее участников, самому старшему из которых 59 лет. Установлено, что один из членов банды непосредственно похитил мужчину, другой пытался незаконно переоформить квартиру потерпевшего, третий занимался поиском будущей жертвы, а четвертый насильно удерживал похищенного в соседней Новгородской области.
Предполагаемые бандиты посадили мужчину в автомобиль и увезли в деревню Юхино, где его впоследствии и нашли полицейские. По факту похищения человека возбуждено уголовное дело, идет розыск других возможных участников преступления.
Ранее в феврале россиянам раскрыли схемы хищения квартир без их ведома. Подделав паспорт владельца, аферисты могут подписать договор купли-продажи недвижимости, по которому объект перейдет новому собственнику. Лишиться квартиры также можно, предоставив другому человеку нотариальную доверенность с расширенными полномочиями. Кроме того, распространен вид мошенничества, когда граждане вместо договоров займа подписывают договор купли-продажи жилья.
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Происшествия , Колпино , Новгородская Область , Санкт-Петербург
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