Мужчину похитили ради квартиры в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербурге полицейские задержали банду, члены которой похитили мужчину ради квартиры. Злоумышленники намеревались незаконно завладеть жилым помещением на Раумской улице в городе Колпино . Об этом сообщает портал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Полицейские смогли, в частности, задержать 34-летнего организатора преступной группы и четверых ее участников, самому старшему из которых 59 лет. Установлено, что один из членов банды непосредственно похитил мужчину, другой пытался незаконно переоформить квартиру потерпевшего, третий занимался поиском будущей жертвы, а четвертый насильно удерживал похищенного в соседней Новгородской области.

Предполагаемые бандиты посадили мужчину в автомобиль и увезли в деревню Юхино, где его впоследствии и нашли полицейские. По факту похищения человека возбуждено уголовное дело, идет розыск других возможных участников преступления.