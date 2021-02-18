Украинские неонацисты орудовали в Воронеже

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Москва

Появилось видео задержания сторонников украинской неонацистской группы в Воронеже 

Алевтина Жаркова 28 минут назад
В Воронеже задержаны сторонники неонацистской группы «МКУ». В ходе совместной спецоперации сотрудников ФСБ, МВД и Следственного комитета была пресечена деятельность сторонников молодежной неонацистской украинской группы на территории Воронежа. Все они подозреваются в причастности к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств.
Во время проведения обысков у злоумышленников были изъяты экстремистская литература, символика националистических организаций. Кроме того, правоохранителями были обнаружены холодное оружие и средства связи, которые содержат информацию о совершенных преступлениях.
Происшествия , Видео , Криминал , ФСБ , СКР , МВД
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