Украинские неонацисты орудовали в Воронеже

МВД и В Воронеже задержаны сторонники неонацистской группы «МКУ». В ходе совместной спецоперации сотрудников ФСБ Следственного комитета была пресечена деятельность сторонников молодежной неонацистской украинской группы на территории Воронежа. Все они подозреваются в причастности к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств.

Во время проведения обысков у злоумышленников были изъяты экстремистская литература, символика националистических организаций. Кроме того, правоохранителями были обнаружены холодное оружие и средства связи, которые содержат информацию о совершенных преступлениях.