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Дело в отношении Михаила Фридмана возобновили в Испании 

News.ru и ещё 3 1 час назад
Дело против миллиардера Фридмана возобновили в Испании
Фото: ТАСС
Прокуратура в Испании потребовала возобновления уголовного дела в отношении российского бизнесмена Михаила Фридмана в связи с подозрениями в его причастности к банкротству испанской Zed Group.
Уголовное дело, открытое в 2019 году, было закрыто год спустя после того, как суд не нашёл свидетельств прямого вмешательства Фридмана в дела компании.
Изначально следствие заподозрило Фридмана в том, что будучи акционером Zed WorldWide, российский миллиардер «совершил ряд действий», который привели к ухудшению финансового положения компании, после чего Zed Group, реальная стоимость которой оценивалась в €1,2 млрд, якобы была приобретена Фридманом за €20 млн Было проведено слияние Zed WorldWide с российскими компаниями «Темафон» и «Тематика», компания была преобразована в Zed+.
По данным СМИ, сейчас прокуратура обратилась в Национальную судебную палату Испании с просьбой возобновить дело после того, как следствие обнаружило некие документы, которые могут свидетельствовать о причастности Фридмана к банкротству Zed Group, сообщает РБК.
К делу будут привлечены также бывший гендиректор «ВымпелКома» Антон Кудряшов и экс-руководитель восточного сегмента Zed WorldWide Алексей Азаренков.
В январе 2020 года NEWS.ru писал, что Михаил Фридман рассматривал возможность покупки украинского футбольного клуба «Карпаты».
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Происшествия , Алексей Азаренков , Антон Кудряшов , Михаил Фридман , Генпрокуратура РФ , Вымпелком , Испания
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