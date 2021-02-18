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В Амурской области восстановили движение поездов 

RT на русском и ещё 4 10 часов назад
В Амурской области восстановили движение поездов
Фото: Global Look Press/Soeren Stache
Движение поездов на участке железной дороги в Амурской области, на котором произошёл сход 25 вагонов грузового поезда, восстановлено.

«Завершены восстановительные работы на месте схода вагонов грузового поезда на станции Ангарич Забайкальской железной дороги. Движение по станции осуществляется в штатном режиме», — приводит ТАСС сообщение Забайкальской железной дороги.

Пассажирские поезда дальнего следования сообщением Владивосток — Омск, Самара — Владивосток, Тында — Хабаровск, Владивосток — Москва, Хабаровск — Нерюнгри, Москва — Владивосток, задержанные из-за схода, отправлены по маршрутам.
Ранее сообщалось, что на территории Сковородинского района Амурской области, на одном из участков Забайкальской железной дороги, сошли с рельсов 25 вагонов с углём.
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Происшествия , ИТАР-ТАСС , Амурская Область , Владивосток , Москва , Нерюнгри , Омск , Омская Область , Приморский Край , Республика Саха (Якутия) , Самара , Самарская Область , Тында , Хабаровск , Хабаровский Край
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