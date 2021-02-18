Видео пожара на продуктовом рынке в Самаре 

Все новости на карте

17 февраля на продуктовом рынке "Ракита" в Самаре произошло возгорание. Загорелись торговые павильоны. На место происшествия оперативно выехали пожарные и спасатели МЧС . Пожару был присвоен ранг повышенной опасности. Площадь возгорания составила 1500 квадратных метров. На данный момент пожар потушен. Пострадавших нет. Пожар тушили более 100 человек и 15 единиц техники, из которых 29 человек и восемь единиц техники от МЧС России.

"Рынок, где произошел пожар, расположен в Кировском районе на Магистральной улице. Пожарно-спасательные подразделения были привлечены по повышенному рангу вызова — Пожар № 3", — сообщили пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.