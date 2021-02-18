Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Видео пожара на продуктовом рынке в Самаре 

Вадим Дроздов 1 час назад
17 февраля на продуктовом рынке "Ракита" в Самаре произошло возгорание. Загорелись торговые павильоны. На место происшествия оперативно выехали пожарные и спасатели МЧС. Пожару был присвоен ранг повышенной опасности. Площадь возгорания составила 1500 квадратных метров. На данный момент пожар потушен. Пострадавших нет. Пожар тушили более 100 человек и 15 единиц техники, из которых 29 человек и восемь единиц техники от МЧС России.
"Рынок, где произошел пожар, расположен в Кировском районе на Магистральной улице. Пожарно-спасательные подразделения были привлечены по повышенному рангу вызова — Пожар № 3", — сообщили пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.
Происшествия , Видео , МЧС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Обстрел лавин минометчиками ТОФ сняли на видео
01:49
Обстрел лавин минометчиками ТОФ сняли на видео
Армия
Стрельбы ЗРПК «Панцирь» в Сибири сняли на видео
01:04
Стрельбы ЗРПК «Панцирь» в Сибири сняли на видео
Армия
Видео сопровождения самолетов ВВС Франции
00:51
Видео сопровождения самолетов ВВС Франции
Армия
Художник на видео по памяти рисует целые города
01:43
Художник на видео по памяти рисует целые города
В мире
Путин на видео заявил, что «люди требуют перемен»
04:29
Путин на видео заявил, что «люди требуют перемен»
Политика
Туристы сняли на видео сход лавины на Эльбрусе
00:47
Туристы сняли на видео сход лавины на Эльбрусе
Происшествия
Соловьёв на видео пригрозил судом депутату
02:20
Соловьёв на видео пригрозил судом депутату
Шоу-бизнес
Снежный апокалипсис в Техасе сняли на видео
02:40
Снежный апокалипсис в Техасе сняли на видео
В мире
Видео с места убийства 9-летней девочки в Чите
01:43
Видео с места убийства 9-летней девочки в Чите
Происшествия
Видео с места взрыва в немецком офисе Lidl
00:17
Видео с места взрыва в немецком офисе Lidl
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение