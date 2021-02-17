Суд изъял имущество генерала Кизлыка на 153 млн рублей

Мещанский суд Москвы изъял в доход государства имущество бывшего начальника управления таможенных расследований и дознания ФТС России генерал-лейтенанта Александра Кизлыка на общую сумму 153 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

"Мещанским районным судом Москвы удовлетворен иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества бывшего начальника управления таможенных расследований и дознания ФТС России Кизлыка А. П. и его супруги Кизлык Е. А. в виде денежных средств, ценностей и объектов недвижимости на общую сумму 153,4 млн рублей", — сообщили в ведомстве.

Генпрокуратура в ходе проверки установила, что Кизлык состоял на госслужбе с 1984 года, его супруга длительное время не работала, а единственными источниками дохода стали зарплата и преподавательская деятельность. С 2001 по 2009 год совокупный доход Кизлыков составил 34,7 млн рублей.