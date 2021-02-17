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Суд изъял в доход государства имущество генерала ФТС Кизлыка на 153 млн рублей 

ТАСС 22 минуты назад
Суд изъял имущество генерала Кизлыка на 153 млн рублей
Фото: ТАСС
Мещанский суд Москвы изъял в доход государства имущество бывшего начальника управления таможенных расследований и дознания ФТС России генерал-лейтенанта Александра Кизлыка на общую сумму 153 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

"Мещанским районным судом Москвы удовлетворен иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества бывшего начальника управления таможенных расследований и дознания ФТС России Кизлыка А. П. и его супруги Кизлык Е. А. в виде денежных средств, ценностей и объектов недвижимости на общую сумму 153,4 млн рублей", — сообщили в ведомстве.

Генпрокуратура в ходе проверки установила, что Кизлык состоял на госслужбе с 1984 года, его супруга длительное время не работала, а единственными источниками дохода стали зарплата и преподавательская деятельность. С 2001 по 2009 год совокупный доход Кизлыков составил 34,7 млн рублей.
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Кизлык и другие фигуранты дела — его бывший заместитель Алексей Серебро, экс-заместители начальников таможен аэропортов Домодедово и Внуково Юрий Черкашин и Константин Мишин, а также старший дознаватель по особо важным делам Домодедовской таможни Андрей Шурыгин — обвиняются по ч. 3. ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия"). По версии следствия, они помогали уйти от ответственности подозреваемым в контрабанде. В ходе обысков у Кизлыка было изъято €600 тыс. и $600 тыс., золотые слитки, драгоценности и дорогостоящие часы.
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Происшествия , Константин Мишин , Андрей Шурыгин , Юрий Черкашин , Международный аэропорт Внуково , Генпрокуратура РФ , Москва
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