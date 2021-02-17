ФСБ нашла канал сбыта оружия из Донбасса

Марату Мадвалиеву и его сообщнику Михаилу Высоцкому вменяются восемь эпизодов торговли оружием и боеприпасов (ст. 222 УК РФ). События происходили в Екатеринбурге.

«Компаньоны продавали стволы «нуждающимся», главным образом криминалитету. В проданном арсенале около десятка пистолетов — ТТ и ИЖ, а также один автомат Калашникова и древний револьвер», — поделился источник агентства, знакомый с обстоятельствами расследования.

Формально, оружие принадлежало Высоцкому, хранилось в тайнике его гаража. Собеседники URA.RU полагают, что оружие могло попасть в регион с юго-востока Украины. «Эти регионы с момента начала конфликта стали источником для поставки нелегального оружия, в том числе в центральные регионы России. На него в Свердловской области всегда был спрос», — уверен другой собеседник агентства. По его словам, впервые Мадвалиева с оружием сотрудники ФСБ задержали вместе с двумя другими свердловчанами в августе 2016 года по дороге в Ростов-на-Дону. Это произошло почти сразу после пересечения границы с ЛНР у поселка Изварино.

«В микроавтобусе нашли несколько единиц оружия и взрывчатые вещества. Хотя соратниками из числа наемников озвучивалась версия, что все это им подкинули», — рассказал инсайдер. По этому делу в 2017 году ополченец получил 2,5 года колонии.

По оперативным данным, после отсидки Мадвалиев в 2019 году возвращается в Екатеринбург, где и происходит первая сделка по продаже оружия.

«Интересанты выходили на Мадвалиева, встреча назначалась в одном из кафе Екатеринбурга, дальше ехали в гараж Высоцкого», — уверен собеседник.

По его словам, за предприимчивым ополченцем после освобождения его из ростовской колонии следила ФСБ — к тому располагали факты биографии и послужной список в виде участия в боях. «Московские коллеги передали материалы оперативно-розыскных мероприятий свердловским оперативникам. В Екатеринбурге сотрудники ФСБ контролировали переговоры, сделки все фиксировалось на видео», — рассказал информированный источник. По его словам, сделки проходили с сентября 2019 года по февраль 2020-го, а участники попали в картотеку чекистов.

«Запасы торговцев кончились к 2020 году, но при наличии высокого спроса они попытались наладить кустарное производство. Они нашли двух мастеров, которые переделали травмат в боевой пистолет. Во время его сбыта всех и задержали», — рассказал собеседник агентства. Сейчас Высоцкий и Мадвалиев под стражей, остальные — под запретом определенных действий.

В управлении ФСБ по Свердловской области не стали комментировать детали этого уголовного дела. В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области попросили время на подготовку комментария.