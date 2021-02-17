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В Чите девятилетнюю девочку застрелили во время ссоры соседей 

Москва24 и ещё 6 1 час назад
Ребенка застрелили во время ссоры соседей в Чите
Фото: ТАСС
В Забайкальском крае была убита девятилетняя девочка во время ссоры соседей, сообщает прокуратура Железнодорожного района Читы. По предварительным данным, убийство совершил местный житель 1988 года рождения, выстрелив в дверь соседей по лестничной площадке.
Региональное управление СК РФ уточняет, что на месте преступления сейчас работают следователи совместно с полицией.
Представители прокуратуры региона намерены проверить правомерность выдачи мужчине огнестрельного оружия и при наличии оснований привлечь виновных к ответственности. По факту убийства возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.
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Происшествия , СКР , Забайкальский Край , Чита
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