В Торжке мужчина выкинул пятилетнего сына с балкона 

Житель Тверской области выбросил сына с балкона. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по региону.

Согласно предварительной информации, сегодня утром 31-летний житель квартиры на третьем этаже в дома по улице Дзержинского в городе Торжке выкинул пятилетнего сына с балкона. Ребенок упал в снег на козырьке магазина и некоторое время спустя был там обнаружен.

Сообщение об этом поступило в следственный отдел СК . Следователи и криминалисты незамедлительно выехали на место происшествия с целью установления всех его обстоятельств. В настоящее время они проводят направленные на это мероприятия. Выброшенный мальчик получил ушиб шеи.

Позавчера, как сообщал «Рамблер», был задержан 31-летний безработный житель города Волосова Ленинградской области, который на протяжении нескольких лет избивал трехлетнего пасынка, унижал его честь и достоинство и угрожал убить. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.