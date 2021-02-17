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В Торжке мужчина выкинул пятилетнего сына с балкона 

Артём Кульша 10 минут назад
В Торжке мужчина выкинул пятилетнего сына с балкона
Фото: ТАСС
Житель Тверской области выбросил сына с балкона. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по региону.
Согласно предварительной информации, сегодня утром 31-летний житель квартиры на третьем этаже в дома по улице Дзержинского в городе Торжке выкинул пятилетнего сына с балкона. Ребенок упал в снег на козырьке магазина и некоторое время спустя был там обнаружен.
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Сообщение об этом поступило в следственный отдел СК. Следователи и криминалисты незамедлительно выехали на место происшествия с целью установления всех его обстоятельств. В настоящее время они проводят направленные на это мероприятия. Выброшенный мальчик получил ушиб шеи.
Позавчера, как сообщал «Рамблер», был задержан 31-летний безработный житель города Волосова Ленинградской области, который на протяжении нескольких лет избивал трехлетнего пасынка, унижал его честь и достоинство и угрожал убить. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.
В октябре средства массовой информации распространили видеозапись, на которой сотрудник пресс-службы партии ЛДПР Виктор Козин шлепает своего четырехлетнего сына, лежащего под сиденьем в вагоне метро Москвы. Следственный комитет инициировал проведение проверки по данному факту.
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Происшествия , Виктор Козин , ЛДПР , СКР
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