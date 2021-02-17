Боевики похитили 280 учеников и учителей школы в Нигерии

Нигерии вооруженные люди атаковали интернат и похитили большую часть учеников и учителей, один несовершеннолетний погиб, сообщили местные СМИ и власти.

Нападавшие были облачены в военную форму, они атаковали учреждение в ночь на среду и увели учащихся государственного научного колледжа, школы-пансиона в населенном пункте Кагара, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение издания PRNigeria.

В интернате было около 1 тыс. учеников, в среду в школе недосчитались 280 школьников и троих учителей, секретаря, жены одного из работников учреждения и его шестерых детей.

«Вооруженные бандиты напали на государственный научный колледж в Кагаре, штат Нигер, мою альма-матер, и похитили некоторых учащихся и сотрудников. Только что побеседовал с директором», — сообщил в соцсетях нигерийский сенатор Шеху Сани.

По его словам, один из учеников при нападении умер. Местонахождение похищенных до сих пор не установлено.

Некоторые учащиеся успели убежать во время атаки, спецслужбы начали выслеживать бандитов, а самолеты ВВС пытаются определить местонахождение захваченных в плен.