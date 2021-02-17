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Boeing 737 едва не врезался во взлетную полосу Шереметьево 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Boeing 737 едва не врезался во взлетную полосу Шереметьево
Фото: ТАСС
Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполняя рейс Уфа — Москва, едва не столкнулся со взлетно-посадочной полосой в «Шереметьево». Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным издания, инцидент произошел еще 24 января, однако известно о нем стало только сейчас.
Лайнер в момент подлета к аэропорту превысил допустимую скорость снижения. В кабине пилота в этот момент сработали предупреждающие сигналы «Земля, земля» и «Тяни вверх». Экипажу, оказавшемуся в сложной ситуации, пришлось увести самолет на второй круг. При этом в процессе маневра плоты превысили скорость, допустимую для полета с отклоненными закрылками. Причины произошедшего пока неизвестны, отмечает телеканал.
Как сообщал «Рамблер», в мае 2020 года лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, загорелся во время аварийной посадки в Шереметьево. На борту самолета находились 78 человек. В результате происшествия погиб 41 человек.
Сообщалось, что в самолет ударила молния, из-за чего на борту временно перестала работать радиосвязь и лайнеру пришлось вернуться в Шереметьево. СМИ писали, что возгорание началось после того, как самолет столкнулся с землей во время посадки и сломал заднюю стойку шасси. 14 июня был опубликован отчет о катастрофе, согласно которому версия о попадании молнии подтвердилась.
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Происшествия , Boeing , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево
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