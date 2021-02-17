Школьницы выпрыгнула с 13-го этажа на машину и выжила

Москве 14-летняя девочка выпала из окна многоквартирного дома на 13-м этаже. Школьница осталась жива, приземлившись на крышу автомобиля. Жуткие кадры публикует Telegram-канал Life SHOT.

Известно, что 16 февраля девочка ввязалась в конфликт с одноклассницей во время урока, тем самым сорвав его. Вечером она отпросилась у родителей погулять, но вместо этого зашла в соседний дом и выпрыгнула из окна на лестничной площадке.

Пострадавшую обнаружил водитель автомобиля. Он вызвал подростку скорую помощь. Теперь мужчина намерен требовать с родителей девочки компенсацию за испорченное авто.