Школьницы выпрыгнула с 13-го этажа на машину и выжила

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Москва

Падение школьницы с 13-го этажа на машину в Москве попало на видео 

Алевтина Жаркова 24 минуты назад
В Москве 14-летняя девочка выпала из окна многоквартирного дома на 13-м этаже. Школьница осталась жива, приземлившись на крышу автомобиля. Жуткие кадры публикует Telegram-канал Life SHOT.
Известно, что 16 февраля девочка ввязалась в конфликт с одноклассницей во время урока, тем самым сорвав его. Вечером она отпросилась у родителей погулять, но вместо этого зашла в соседний дом и выпрыгнула из окна на лестничной площадке.
Пострадавшую обнаружил водитель автомобиля. Он вызвал подростку скорую помощь. Теперь мужчина намерен требовать с родителей девочки компенсацию за испорченное авто.
Происшествия , Видео
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