23 млн рублей украли из банковского сейфа в Москве

Из банковского сейфа на Петровском бульваре в Москве украли более 23 миллионов рублей, принадлежащих нескольким клиентам, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.

В полицию 16 февраля обратилась женщина, заявившая о краже из банковского сейфа на Петровском бульваре. Как установила полиция, 15-го числа в неустановленное время по данному адресу неизвестные, находясь в помещении банка, вскрыли банковские сейфы. У трех человек они украли более 5, 4 и 13 миллионов рублей. Общий ущерб составил более 23 миллионов 690 тысяч рублей.