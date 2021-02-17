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В центре Москвы из банковского сейфа украли более 23 миллионов рублей 

РИА Новости 31 минуту назад
23 млн рублей украли из банковского сейфа в Москве
Фото: Fotolia / dyoma
Из банковского сейфа на Петровском бульваре в Москве украли более 23 миллионов рублей, принадлежащих нескольким клиентам, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.
В полицию 16 февраля обратилась женщина, заявившая о краже из банковского сейфа на Петровском бульваре. Как установила полиция, 15-го числа в неустановленное время по данному адресу неизвестные, находясь в помещении банка, вскрыли банковские сейфы. У трех человек они украли более 5, 4 и 13 миллионов рублей. Общий ущерб составил более 23 миллионов 690 тысяч рублей.

"Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч.4 ст.158 ("Кража")", — отмечается в сообщении ГУМВД по Москве.

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