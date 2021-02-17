Мигрант пробил москвичу голову щеткой для очистки снега 

Инцидент произошёл поздно вечером 14 января. В чем суть конфликта между 22-летним мигрантом и 23-летним москвичом не известно. Журналисты отмечают, что нападавший работает курьером.

В ходе завязавшейся потасовки он схватил автомобильную щетку для чистки снега и несколько раз ударил оппонента по голове. На следующий день потерпевший отправился в больницу и снял побои. Медики диагностировали у него черепно-мозговую травму. Еще через день полицейские задержали мигранта. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

Ранее, как сообщал «Рамблер», телеведущий Артур Цветков, более известный по работе на канале MTV, как Vj Archi, устроил потасовку с мигрантом в столичном фаст-фуд-ресторане. Конфликт завязался из-за просьбы сотрудника заведения поправить маску, которая висела на подбородке Цветкова. В ответ уроженец Киргизии услышал в свой адрес оскорбления и угрозы: в частности, Archi заявил, что может депортировать мигранта из страны. Словесная перепалка быстро переросла в кулачное противостояние. Впоследствии телеведущий заявил, что на связь с ним вышел владелец заведения. Перед ним извинились, и он пожал руку своему недавнему оппоненту.