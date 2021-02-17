Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Мигрант пробил москвичу голову щеткой для очистки снега 

Павел Тиунов 1 час назад
Мигрант пробил москвичу голову щеткой для очистки снега
Фото: РИА Новости
Уроженец Киргизии избил жителя Москвы щеткой для чистки снега, сообщает «Царьград» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Буйного гостя столицы задержали полицейские.
Инцидент произошёл поздно вечером 14 января. В чем суть конфликта между 22-летним мигрантом и 23-летним москвичом не известно. Журналисты отмечают, что нападавший работает курьером.
В ходе завязавшейся потасовки он схватил автомобильную щетку для чистки снега и несколько раз ударил оппонента по голове. На следующий день потерпевший отправился в больницу и снял побои. Медики диагностировали у него черепно-мозговую травму. Еще через день полицейские задержали мигранта. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.
Ранее, как сообщал «Рамблер», телеведущий Артур Цветков, более известный по работе на канале MTV, как Vj Archi, устроил потасовку с мигрантом в столичном фаст-фуд-ресторане. Конфликт завязался из-за просьбы сотрудника заведения поправить маску, которая висела на подбородке Цветкова. В ответ уроженец Киргизии услышал в свой адрес оскорбления и угрозы: в частности, Archi заявил, что может депортировать мигранта из страны. Словесная перепалка быстро переросла в кулачное противостояние. Впоследствии телеведущий заявил, что на связь с ним вышел владелец заведения. Перед ним извинились, и он пожал руку своему недавнему оппоненту.
Видео дня. «Вы нищие уроды»: блогерша обматерила и унизила визажисток
Комментарии
Происшествия , МВД , Царьград ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Танцующую топлес на балконе голливудскую актрису сняли на видео
00:15
Танцующую топлес на балконе голливудскую актрису сняли на видео
Шоу-бизнес
Страна третьего мира: американцы ночуют в машинах
00:44
Страна третьего мира: американцы ночуют в машинах
В мире Общество
Дедушка избил внука на глазах у детей в Новосибирске
00:32
Дедушка избил внука на глазах у детей в Новосибирске
Происшествия
Пилот показал «болтанку» самолета-разведчика США при посадке
00:54
Пилот показал «болтанку» самолета-разведчика США при посадке
Армия Войска
Школьницы выпрыгнула с 13-го этажа на машину и выжила
00:10
Школьницы выпрыгнула с 13-го этажа на машину и выжила
Происшествия
Машину насквозь проткнуло отбойником
00:43
Машину насквозь проткнуло отбойником
Происшествия В мире
Погребенную под снегом скорую помощь откапали экскаватором
01:11
Погребенную под снегом скорую помощь откапали экскаватором
Происшествия
«Пояс смертника» и пулемет: в России готовили теракты
01:52
«Пояс смертника» и пулемет: в России готовили теракты
Происшествия Криминал
Появилось видео с этапа конкурса «Полевая кухня»
00:16
Появилось видео с этапа конкурса «Полевая кухня»
Армия
Колонну миротворцев РФ в Карабахе сняли на видео
01:32
Колонну миротворцев РФ в Карабахе сняли на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение