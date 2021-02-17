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МЧС сообщило о сходе лавины в Дагестане 

RT на русском и ещё 1 1 час назад
В Дагестане сошла лавина
Фото: Pixabay
В Цунтинском районе Дагестана снежная лавина накрыла часть дороги межмуниципального значения «Кидеро-Шаури-Агвали».
Об этом информирует пресс-служба регионального ГУ МЧС.

«В 10:20 17.01.2021 г. от начальника дагестанской военизированной противолавинной части поступило сообщение о том, что на 23-м километре дороги «Кидеро-Шаури-Агвали» сошла снежная лавина общим объёмом 45 тысяч квадратных метров», — заявили в МЧС.

По данным ведомства, лавина вышла на полотно дороги.
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Отмечается, что жертв и разрушений в результате схода лавины нет.
Ранее МЧС предупредило об угрозе схода лавин в 11 районах Сахалина.
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Происшествия , МЧС
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