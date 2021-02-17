В Дагестане сошла лавина

«В 10:20 17.01.2021 г. от начальника дагестанской военизированной противолавинной части поступило сообщение о том, что на 23-м километре дороги «Кидеро-Шаури-Агвали» сошла снежная лавина общим объёмом 45 тысяч квадратных метров», — заявили в МЧС.