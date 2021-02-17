В Дагестане сошла лавина

В Цунтинском районе Дагестана снежная лавина накрыла часть дороги межмуниципального значения «Кидеро-Шаури-Агвали».
Об этом информирует пресс-служба регионального ГУ МЧС.
«В 10:20 17.01.2021 г. от начальника дагестанской военизированной противолавинной части поступило сообщение о том, что на 23-м километре дороги «Кидеро-Шаури-Агвали» сошла снежная лавина общим объёмом 45 тысяч квадратных метров», — заявили в МЧС.
По данным ведомства, лавина вышла на полотно дороги.
Отмечается, что жертв и разрушений в результате схода лавины нет.
Ранее МЧС предупредило об угрозе схода лавин в 11 районах Сахалина.