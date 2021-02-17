Лавина накрыла карету скорой помощи на Сахалине

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На Сахалине лавина накрыла автомобиль скорой помощи, в тот момент, когда бригада медиков направлялась по вызову. Все произошло в районе села Бошняково. Машину полностью завалило снегом.

Чтобы вызволить медицинский автомобиль из снежного плена, к месту ЧП пригнали экскаватор. Видео с спасения кареты скорой помощи публикует Telegram-канал Life SHOT.

На острове после сильного снегопада жилые дома засыпало по самые крыши, люди пытаются выбраться на улицу через окна. Из-за метели 13 населенных пунктов временно лишились электричества.