Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Спасение скорой помощи из-под лавины на Сахалине сняли на видео 

Алевтина Жаркова 44 минуты назад
На Сахалине лавина накрыла автомобиль скорой помощи, в тот момент, когда бригада медиков направлялась по вызову. Все произошло в районе села Бошняково. Машину полностью завалило снегом.
Чтобы вызволить медицинский автомобиль из снежного плена, к месту ЧП пригнали экскаватор. Видео с спасения кареты скорой помощи публикует Telegram-канал Life SHOT.
На острове после сильного снегопада жилые дома засыпало по самые крыши, люди пытаются выбраться на улицу через окна. Из-за метели 13 населенных пунктов временно лишились электричества.
Происшествия , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Танцующую топлес на балконе голливудскую актрису сняли на видео
00:15
Танцующую топлес на балконе голливудскую актрису сняли на видео
Шоу-бизнес
Страна третьего мира: американцы ночуют в машинах
00:44
Страна третьего мира: американцы ночуют в машинах
В мире Общество
Дедушка избил внука на глазах у детей в Новосибирске
00:32
Дедушка избил внука на глазах у детей в Новосибирске
Происшествия
Лавина накрыла карету скорой помощи на Сахалине
01:11
Лавина накрыла карету скорой помощи на Сахалине
Происшествия
«Пояс смертника» и пулемет: в России готовили теракты
01:52
«Пояс смертника» и пулемет: в России готовили теракты
Происшествия Криминал
Появилось видео с этапа конкурса «Полевая кухня»
00:16
Появилось видео с этапа конкурса «Полевая кухня»
Армия
Колонну миротворцев РФ в Карабахе сняли на видео
01:32
Колонну миротворцев РФ в Карабахе сняли на видео
Армия
Видео занятий по огневой подготовке связистов ВДВ
00:35
Видео занятий по огневой подготовке связистов ВДВ
Армия
Бак для вещей «бывших» в Петербурге сняли на видео
01:39
Бак для вещей «бывших» в Петербурге сняли на видео
Общество
Видео с признавшимся в убийстве преподавателем
02:42
Видео с признавшимся в убийстве преподавателем
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение