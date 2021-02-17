Сообщник авторитета Шишкана госпитализирован из СИЗО с ножевыми ранениями 

Из СИЗО с ножевыми ранениями госпитализирован Эдуард Харьков, проходящий по делу

По данным издания, Харьков попал в больницу с ножевым ранением живота и пока неясно, как именно оно было получено.

При этом в июле 2019 года он уже попадал на больничную койку. Тогда при задержании в доме Медведева Харьков оказал активное сопротивление и сломал ногу оперуполномоченному полиции, к нему была применена сила.