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Сообщник авторитета Шишкана госпитализирован из СИЗО с ножевыми ранениями 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Сообщник авторитета Шишкана госпитализирован из СИЗО с ножевыми ранениями
Фото: соцсети
Из СИЗО с ножевыми ранениями госпитализирован Эдуард Харьков, проходящий по делу
преступной группы Олега Медведева, криминального авторитета по прозвищу Шишкан. Об этом пишет «Московский комсомолец».
По данным издания, Харьков попал в больницу с ножевым ранением живота и пока неясно, как именно оно было получено.
При этом в июле 2019 года он уже попадал на больничную койку. Тогда при задержании в доме Медведева Харьков оказал активное сопротивление и сломал ногу оперуполномоченному полиции, к нему была применена сила.
Как сообщал «Рамблер», ранее в Раменском районе Подмосковья из-под земли были извлечены тела депутата Татьяны Сидоровой и трех членов ее семьи, похищенных семь лет назад. Следователи полагают, что Сидорова была убита членами группировки Олега Медведева из-за отказа передать ему земельные участки.
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Происшествия , Татьяна Сидорова , Олег Медведев , ФСИН , Московский комсомолец
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