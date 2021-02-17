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Москва

Суд признал бывшего губернатора Хабаровского края Ишаева виновным в растрате 

Lenta.ru и ещё 8 1 час назад
Суд признал экс-губернатора Ишаева виновным в растрате
Фото: РИА Новости
Замоскворецкий суд Москвы признал виновным в растрате 7,5 миллиона рублей бывшего губернатора Хабаровского края 72-летнего Виктора Ишаева. Об этом сообщает ТАСС.
Из оглашаемого приговора следует, что Ишаев совершил растрату с использованием служебного положения в особо крупном размере. Наказание ему станет известно в резолютивной части решения суда.
В ходе прений сторон гособвинитель запросил для экс-губернатора семь лет лишения свободы и штраф 900 тысяч рублей. Ишаев назвал свое дело заказным и сфабрикованным и просил вынести ему оправдательный приговор.
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По данным следствия, с 2014 по 2019 годы обвиняемый организовал растрату более 7,5 миллиона рублей, принадлежащих нефтяной компании «Роснефть». Он посодействовал заключению договоров по завышенной цене об аренде помещений под представительство «Роснефти» в Хабаровском крае, директором которого был Геннадий Кондратов. Он также признан судом виновным. Ему грозит четыре года лишения свободы.
Пресс-секретарь нефтяной компании Михаил Леонтьев заявлял, что материалы по Ишаеву были переданы следственным органам службой безопасности «Роснефти». Дочь экс-губернатора выплатила компании всю сумму в счет возмещения ущерба.
Ишаев стал первым губернатором Хабаровского края в 1991 году. В 2009 году его назначили полномочным представителем президента России в Дальневосточном федеральном округе. С 2012 по 2013 год он возглавлял министерство по развитию Дальнего Востока.
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Происшествия , Михаил Леонтьев , Виктор Ишаев , Роснефть , Москва , Хабаровский Край
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