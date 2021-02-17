Суд признал экс-губернатора Ишаева виновным в растрате

Из оглашаемого приговора следует, что Ишаев совершил растрату с использованием служебного положения в особо крупном размере. Наказание ему станет известно в резолютивной части решения суда.

В ходе прений сторон гособвинитель запросил для экс-губернатора семь лет лишения свободы и штраф 900 тысяч рублей. Ишаев назвал свое дело заказным и сфабрикованным и просил вынести ему оправдательный приговор.

По данным следствия, с 2014 по 2019 годы обвиняемый организовал растрату более 7,5 миллиона рублей, принадлежащих нефтяной компании «Роснефть» . Он посодействовал заключению договоров по завышенной цене об аренде помещений под представительство «Роснефти» в Хабаровском крае, директором которого был Геннадий Кондратов. Он также признан судом виновным. Ему грозит четыре года лишения свободы.

Пресс-секретарь нефтяной компании Михаил Леонтьев заявлял, что материалы по Ишаеву были переданы следственным органам службой безопасности «Роснефти». Дочь экс-губернатора выплатила компании всю сумму в счет возмещения ущерба.

Ишаев стал первым губернатором Хабаровского края в 1991 году. В 2009 году его назначили полномочным представителем президента России в Дальневосточном федеральном округе. С 2012 по 2013 год он возглавлял министерство по развитию Дальнего Востока.