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Пожар произошел в многоквартирном доме в Сочи 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Пожар произошел в многоквартирном доме в Сочи
Фото: РИА НОВОСТИ
Медики госпитализировали двух человек с признаками отравления продуктами горения после пожара в многоквартирном доме в Сочи, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"На данный момент жизни людей ничего не угрожает, госпитализированы на скорой помощи девушка и ребенок, предварительно, с признаками отравления продуктами горения. Для жильцов выгоревших квартир — двух семей — администрацией Центрального района подготовлен маневренный фонд", — сообщили в пресс-службе.

Ранее в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщали, что пожарные эвакуировали 43 человека и спасли еще троих при пожаре на четвертом этаже многоквартирного дома в Сочи на улице Донская, площадь пожара составила 40 кв. м. На данный момент открытое горение ликвидировано.
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Происшествия , МЧС , ИТАР-ТАСС , Краснодарский Край , Сочи
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