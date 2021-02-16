Пожар произошел в многоквартирном доме в Сочи 

"На данный момент жизни людей ничего не угрожает, госпитализированы на скорой помощи девушка и ребенок, предварительно, с признаками отравления продуктами горения. Для жильцов выгоревших квартир — двух семей — администрацией Центрального района подготовлен маневренный фонд", — сообщили в пресс-службе.