Пожар произошел в многоквартирном доме в Сочи 

Медики госпитализировали двух человек с признаками отравления продуктами горения после пожара в многоквартирном доме в Сочи, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.
"На данный момент жизни людей ничего не угрожает, госпитализированы на скорой помощи девушка и ребенок, предварительно, с признаками отравления продуктами горения. Для жильцов выгоревших квартир — двух семей — администрацией Центрального района подготовлен маневренный фонд", — сообщили в пресс-службе.
Ранее в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщали, что пожарные эвакуировали 43 человека и спасли еще троих при пожаре на четвертом этаже многоквартирного дома в Сочи на улице Донская, площадь пожара составила 40 кв. м. На данный момент открытое горение ликвидировано.