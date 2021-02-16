Младенец выпил грудное молоко пьяной россиянки и умер 

По данным следствия, 11 января 32-летняя мать отмечала свой день рождения и выпивала алкоголь. Позже она пошла спать и легла рядом с четырехмесячным сыном. В течение ночи она дважды кормила мальчика грудью, что привело к его смертельному отравлению.

В отношении россиянки заведено дело по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»). Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. О благополучии семьи не уточняется.