Выпавший из окна актрисы Яковенко мужчина скончался 

29-летний Александр Янев, приятель сына актрисы Владимира Яковенко, был госпитализирован с тяжелыми травмами после вечеринки в ночь на 11 февраля.

Как писал «Рамблер», сын актрисы устроил в доме матери на Новом Арбате вечеринку. Один из гостей в разгар праздника заявил, что идет спать. Позже его нашли лежащим на земле под окнами квартиры.

В крови Янева были обнаружены психотропные вещества. В результате падения он сломал себе кости таза и череп.

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.