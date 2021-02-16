Выпавший из окна актрисы Яковенко мужчина скончался 

Выпавший из окна квартиры звезды фильма «Жизнь одна» Татьяны Яковенко мужчина скончался, сообщает РЕН ТВ.
29-летний Александр Янев, приятель сына актрисы Владимира Яковенко, был госпитализирован с тяжелыми травмами после вечеринки в ночь на 11 февраля.
Как писал «Рамблер», сын актрисы устроил в доме матери на Новом Арбате вечеринку. Один из гостей в разгар праздника заявил, что идет спать. Позже его нашли лежащим на земле под окнами квартиры.
В крови Янева были обнаружены психотропные вещества. В результате падения он сломал себе кости таза и череп.
Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.
Татьяна Яковенко известна зрителям по участию в фильме «Жизнь одна» с Алексеем Ниловым и Сергеем Безруковым в главных ролях. В послужном списке актрисы несколько десятков фильмов и сериалов. Артистка активно снималась в кино до середины прошлого десятилетия. С тех пор Яковенко сконцентрировалась на театральной карьере. В настоящее время она служит в Театре на Покровке.