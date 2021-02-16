В Арзамасе девочку похитили по пути из школы

Подозреваемый задержан.
В городе Арзамас Нижегородской области мужчина похитил девочку, которая возвращалась из школы. Преступник приставил ребенку нож и с помощью угроз привел ее в свою квартиру, где и удерживал. В один момент школьница смогла позвонить отцу по телефону и сообщить о ситуации. Папа девочки незамедлительно связался с правоохранительными органами. В тот же день злоумышленник был задержан.
42-летний мужчина задержан. Ранее он неоднократно был судим. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование продолжается, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Нижегородской области.
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