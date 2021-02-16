Россиян убил «одногруппника-крысу» и написал об этом в соцсетях 

26-летний житель Новосибирска оставил послание в социальной сети после убийства 18-летнего парня, который увел у него девушку, сообщает Telegram-канал Baza. Подозреваемого задержали.

Об убийстве студента у ворот Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) стало известно днём 16 февраля.

Очевидцы говорят, что между двумя молодыми людьми завязалась драка, в ходе которой один из них достал нож и несколько раз ударил оппонента. Пострадавшему вызвали «скорую помощь», врачи его госпитализировали, но спасти не смогли. Нападавшего задержали сотрудники Росгвардии , которые проезжали мимо места трагедии.

Позже журналисты обнаружили в социальной сети «ВКонтакте» пост на странице некого Дениса Миллера, в котором он признается в совершенном убийстве.

Автор пишет, что если публикация стала доступна пользователям, то он «зарезал одногруппника-крысу». В своем послании Миллер отмечает, что оппонент увел у него девушку, но главная причина, из-за которой он пошел на преступление, в другом.

«Дело в том, что меня невероятно взбесила и не давала покоя его позиция в духе «Я был таким, как ты, и за это себя ненавижу; У меня есть честь» — он и понятия не имел не только о том, кто я такой, но и о сущности такого явления как «честь», — написал Миллер (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Автор также обвинил свою бывшую возлюбленную в легкодоступности, заявил, что проблем с поиском нового бойфренда у нее не будет, но она вряд ли найдет любовь.