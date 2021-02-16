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В Петербурге таксист домогался до пассажирки 

Артём Кульша 35 минут назад
В Петербурге таксист домогался до пассажирки
Фото: ТАСС
В Санкт-Петербурге водитель такси домогался до пассажирки. Об этом сообщает «Фонтанка».
Вчера 22-летняя официантка обратилась с заявлением в полицию Кировского района. В нем она сообщила, что около 4:30 14 февраля таксист привез ее на автомобиле «Хендэ Солярис» к дому на улице Зины Портновой, 17, после чего пересел на заднее сиденье и против ее воли стал трогать за грудь и целовать в лицо. Женщина попросила полицейских привлечь его за это к ответственности.
В январе, как сообщал «Рамблер», 61-летний специалист по рыбоводству, сотрудник одного из вузов, за рулем автомобиля «Тойота» подобрал 20-летнюю девушку, находившуюся в состоянии алкогольного опьянения, возле одного из баров в центре Москвы. Он отвез ее на учебные пруды, завел в летний домик и изнасиловал. Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию. Ее сотрудники задержали подозреваемого. На допросе он заявил, что был спровоцирован жертвой.
На прошлой неделе в полицию Москвы поступило сообщение об изнасиловании в одной из гостиниц. Полицейские прибыли на место происшествия и обнаружили 26-летнюю спортсменку в состоянии сильного алкогольного опьянения. Она заявила правоохранителям, что не была изнасилована, однако они все равно инициировали проведение доследственной проверки.
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