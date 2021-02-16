В Петербурге таксист домогался до пассажирки 

Санкт-Петербурге водитель такси домогался до пассажирки. Об этом сообщает «Фонтанка».

Вчера 22-летняя официантка обратилась с заявлением в полицию Кировского района. В нем она сообщила, что около 4:30 14 февраля таксист привез ее на автомобиле «Хендэ Солярис» к дому на улице Зины Портновой, 17, после чего пересел на заднее сиденье и против ее воли стал трогать за грудь и целовать в лицо. Женщина попросила полицейских привлечь его за это к ответственности.

В январе, как сообщал «Рамблер», 61-летний специалист по рыбоводству, сотрудник одного из вузов, за рулем автомобиля «Тойота» подобрал 20-летнюю девушку, находившуюся в состоянии алкогольного опьянения, возле одного из баров в центре Москвы. Он отвез ее на учебные пруды, завел в летний домик и изнасиловал. Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию. Ее сотрудники задержали подозреваемого. На допросе он заявил, что был спровоцирован жертвой.

На прошлой неделе в полицию Москвы поступило сообщение об изнасиловании в одной из гостиниц. Полицейские прибыли на место происшествия и обнаружили 26-летнюю спортсменку в состоянии сильного алкогольного опьянения. Она заявила правоохранителям, что не была изнасилована, однако они все равно инициировали проведение доследственной проверки.