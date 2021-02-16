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Пенсионер пригрозил взорвать квартиру родителей Зеленского 

Lenta.ru 46 минут назад
Пенсионер пригрозил взорвать квартиру родителей Зеленского
Фото: Kr.informator.ua
В городе Кривой Рог полиция задержала 59-летнего пенсионера, который по телефону пригрозил взорвать квартиру родителей президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на региональное управление полиции.
Инцидент произошел вечером в понедельник, 15 февраля. Полицейские убедились, что жизни хозяев квартиры и их соседей ничего не угрожает, а затем установили личность злоумышленника.
Им оказался неработающий местный житель, его обнаружили дома с признаками алкогольного опьянения. У нарушителя изъяли сим-карту и телефон, с которого поступило сообщение о ложной угрозе взрыва.
В полиции рассказали, что лжетеррорист был недоволен размером своей пенсии, которая составляет 2000 гривен (5,2 тысячи рублей). Он утверждает, что не планировал ничего взрывать, а просто хотел пообщаться с президентом.
Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности». Наказание по ней предусматривает до шести лет лишения свободы.
Отец президента Украины Александр Зеленский родился в 1947 году. Доктор технических наук, много лет преподает в криворожском вузе. Мать Римма Зеленская — пенсионерка.
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