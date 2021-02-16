Пенсионер пригрозил взорвать квартиру родителей Зеленского 

Инцидент произошел вечером в понедельник, 15 февраля. Полицейские убедились, что жизни хозяев квартиры и их соседей ничего не угрожает, а затем установили личность злоумышленника.

Им оказался неработающий местный житель, его обнаружили дома с признаками алкогольного опьянения. У нарушителя изъяли сим-карту и телефон, с которого поступило сообщение о ложной угрозе взрыва.

В полиции рассказали, что лжетеррорист был недоволен размером своей пенсии, которая составляет 2000 гривен (5,2 тысячи рублей). Он утверждает, что не планировал ничего взрывать, а просто хотел пообщаться с президентом.

Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности». Наказание по ней предусматривает до шести лет лишения свободы.