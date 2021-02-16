Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Заседание суда над Навальным отложено на 20 февраля 

Национальная Служба Новостей 45 минут назад
Заседание суда над Навальным отложили
Фото: ТАСС
Заседание Бабушкинского суда Москвы по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, подсудимым по которому является Алексей Навальный, перенесено на субботу, 29 февраля. Оно начнется в 14.00 с последнего слова оппозиционного политика.
Ранее сегодня в ходе судебного заседания прокурор попросил для Навального наказание в виде штрафа в размере 950 тыс. рублей. Политик назвал дело абсурдным и попросил у судьи какой-нибудь хороший рецепт засолки огурцов.
На 10.00 этого дня назначено заседание по апелляции защитников Навального на вынесенное ранее Симоновским судом решение о замене условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Оно состоится в Мосгорсуде.
Видео дня. Блогер заявила, что отношения Богомолова и Собчак на грани разрыва
Национальная Служба Новостей: последние новости
Авиакомпания заплатит пассажиру 300 тысяч рублей за ночные кошмары после катастрофы Авиакомпания заплатит пассажиру 300 тысяч рублей за ночные кошмары после катастрофы СК возбудил дело после попытки похитить племянника Юрия Дудя СК возбудил дело после попытки похитить племянника Юрия Дудя ФСБ задержала финансистов ИГ в Татарстане и Крыму ФСБ задержала финансистов ИГ в Татарстане и Крыму
Происшествия , Ив Роше , Алексей Навальный , Мосгорсуд
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Работу железнодорожников Украины в «средневековых» условиях сняли на видео
01:28
Работу железнодорожников Украины в «средневековых» условиях сняли на видео
В мире Украина
Противников карантина разогнали вертолетом
02:33
Противников карантина разогнали вертолетом
В мире Европа
В Крыму и Татарстане действовал «благотворительный фонд» ИГИЛ
01:30
В Крыму и Татарстане действовал «благотворительный фонд» ИГИЛ
Происшествия
Девушка выжила после падения из окна 16-го этажа в Москве
00:15
Девушка выжила после падения из окна 16-го этажа в Москве
Происшествия
Водитель сбил женщину с коляской за замечание о парковке
00:38
Водитель сбил женщину с коляской за замечание о парковке
Происшествия
Видео с места покушения на командира в Горловке
02:40
Видео с места покушения на командира в Горловке
Происшествия
Шварценеггер записал твит о смерти Власова — видео
03:28
Шварценеггер записал твит о смерти Власова — видео
Шоу-бизнес
Видео новой смерти после прививки от коронавируса
01:22
Видео новой смерти после прививки от коронавируса
Происшествия
Появилось видео с лучшими для жизни регионами РФ
01:25
Появилось видео с лучшими для жизни регионами РФ
Общество
Видео действий танкистов ВДВ на учениях в Пскове
00:38
Видео действий танкистов ВДВ на учениях в Пскове
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение