Заседание суда над Навальным отложили

Заседание Бабушкинского суда Москвы по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, подсудимым по которому является Алексей Навальный , перенесено на субботу, 29 февраля. Оно начнется в 14.00 с последнего слова оппозиционного политика.

Ранее сегодня в ходе судебного заседания прокурор попросил для Навального наказание в виде штрафа в размере 950 тыс. рублей. Политик назвал дело абсурдным и попросил у судьи какой-нибудь хороший рецепт засолки огурцов.