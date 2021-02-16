Прокурор попросила суд приговорить учредителя Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, Алексея Навального к 3,5 годам лишения свободы и штрафу в 950 тысяч рублей по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РАПСИ.
Как писал «Рамблер», Алексею Навальному вменяют статью 128.1 УК РФ (клевета). Потерпевшим по делу проходит ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко, снявшийся в ролике о голосовании по конституционным поправкам. Навальный назвал тех, кто появился в ролике, «командой продажных холуев» и «предателями».
Сегодня прокурор Екатерина Фролова на прениях сторон попросила суд назначить Алексею Навальному наказание в виде штрафа и лишения свободы.
«По совокупности преступлений прошу назначить Навальному Алексею Анатольевичу наказания в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 950 тысяч рублей», — заявила представитель прокуратуры.
Она также подчеркнула, что оскорбление ветерана является «частью последовательной кампании по искажению исторической правды о победе народов России в ВОВ».
Ранее сам Навальный назвал дело «изобретением пиарщиков», а его защита — «политически мотивированным». Также в одном из своих выступлений на процессе Навальный пригрозил судье «удалением из зала», если его будут прерывать.