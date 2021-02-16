Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Прокурор запросила штраф и тюремный срок для Навального 

Алиса Селезнёва 58 минут назад
Прокурор попросила суд приговорить учредителя Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, Алексея Навального к 3,5 годам лишения свободы и штрафу в 950 тысяч рублей по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РАПСИ.
Как писал «Рамблер», Алексею Навальному вменяют статью 128.1 УК РФ (клевета). Потерпевшим по делу проходит ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко, снявшийся в ролике о голосовании по конституционным поправкам. Навальный назвал тех, кто появился в ролике, «командой продажных холуев» и «предателями».
Навального заподозрили в оскорблении судьи и прокурора
Сегодня прокурор Екатерина Фролова на прениях сторон попросила суд назначить Алексею Навальному наказание в виде штрафа и лишения свободы.

«По совокупности преступлений прошу назначить Навальному Алексею Анатольевичу наказания в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 950 тысяч рублей», — заявила представитель прокуратуры.

Она также подчеркнула, что оскорбление ветерана является «частью последовательной кампании по искажению исторической правды о победе народов России в ВОВ».
Ранее сам Навальный назвал дело «изобретением пиарщиков», а его защита — «политически мотивированным». Также в одном из своих выступлений на процессе Навальный пригрозил судье «удалением из зала», если его будут прерывать.
Комментарии 351
Происшествия , Видео , Екатерина Фролова , Алексей Навальный , Игнат Артеменко , Фонд борьбы с коррупцией , Генпрокуратура РФ , Минюст РФ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Работу железнодорожников Украины в «средневековых» условиях сняли на видео
01:28
Работу железнодорожников Украины в «средневековых» условиях сняли на видео
В мире Украина
Противников карантина разогнали вертолетом
02:33
Противников карантина разогнали вертолетом
В мире Европа
В Крыму и Татарстане действовал «благотворительный фонд» ИГИЛ
01:30
В Крыму и Татарстане действовал «благотворительный фонд» ИГИЛ
Происшествия
Девушка выжила после падения из окна 16-го этажа в Москве
00:15
Девушка выжила после падения из окна 16-го этажа в Москве
Происшествия
Водитель сбил женщину с коляской за замечание о парковке
00:38
Водитель сбил женщину с коляской за замечание о парковке
Происшествия
Видео с места покушения на командира в Горловке
02:40
Видео с места покушения на командира в Горловке
Происшествия
Шварценеггер записал твит о смерти Власова — видео
03:28
Шварценеггер записал твит о смерти Власова — видео
Шоу-бизнес
Видео новой смерти после прививки от коронавируса
01:22
Видео новой смерти после прививки от коронавируса
Происшествия
Появилось видео с лучшими для жизни регионами РФ
01:25
Появилось видео с лучшими для жизни регионами РФ
Общество
Видео действий танкистов ВДВ на учениях в Пскове
00:38
Видео действий танкистов ВДВ на учениях в Пскове
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение