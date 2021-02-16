Как писал «Рамблер», Алексею Навальному вменяют статью 128.1 УК РФ (клевета). Потерпевшим по делу проходит ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко , снявшийся в ролике о голосовании по конституционным поправкам. Навальный назвал тех, кто появился в ролике, «командой продажных холуев» и «предателями».

Сегодня прокурор Екатерина Фролова на прениях сторон попросила суд назначить Алексею Навальному наказание в виде штрафа и лишения свободы.

«По совокупности преступлений прошу назначить Навальному Алексею Анатольевичу наказания в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 950 тысяч рублей», — заявила представитель прокуратуры.

Она также подчеркнула, что оскорбление ветерана является «частью последовательной кампании по искажению исторической правды о победе народов России в ВОВ».

Ранее сам Навальный назвал дело «изобретением пиарщиков», а его защита — «политически мотивированным». Также в одном из своих выступлений на процессе Навальный пригрозил судье «удалением из зала», если его будут прерывать.