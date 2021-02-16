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Гособвинитель запросила штраф в 950 тысяч рублей для Алексея Навального на слушаниях по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда Москвы

"Прошу назначить наказание Навальному в виде штрафа в размере 950 тысяч рублей", — сказала прокурор Екатерина Фролова на прениях сторон.

Сегодня проходит третье заседание по делу. Завершена стадия представления доказательств, после выступления прокурора свою точку зрения на прениях выскажут адвокаты Навального и сам обвиняемый.

Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального — на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.