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Москва

Прокурор попросила оштрафовать Навального на 950 тысяч рублей 

РИА Новости 14 минут назад
Гособвинитель запросила штраф в 950 тысяч рублей для Алексея Навального на слушаниях по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда Москвы.

"Прошу назначить наказание Навальному в виде штрафа в размере 950 тысяч рублей", — сказала прокурор Екатерина Фролова на прениях сторон.

Сегодня проходит третье заседание по делу. Завершена стадия представления доказательств, после выступления прокурора свою точку зрения на прениях выскажут адвокаты Навального и сам обвиняемый.
Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального — на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.
Виновным себя Навальный не признает. Ему вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) и грозит штраф или принудительные работы. После подписания президентом России Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы, однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.
Навального заподозрили в оскорблении судьи и прокурора
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Происшествия , Видео , Екатерина Фролова , Алексей Навальный , Игнат Артеменко , Владимир Путин , РИА Новости
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