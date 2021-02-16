ФСБ пресекла деятельность «финансистов» ИГ в Крыму и Татарстане 

Согласно версии следствия, в 2015-2019 годах группа жителей указанных республик, граждан России, под видом благотворительной помощи осуществляла сбор денежных средств через интернет-сообщества для последующего их перевода за рубеж на нужды боевиков ИГИЛ.

ФСБ во взаимодействии с Росфинмониторингом пресекла их деятельность. В отношении подозреваемых были возбуждены уголовные дела по статье «Содействие террористической деятельности» (наказывается вплоть до пожизненного лишения свободы).

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», стало известно, что в Томской и Новосибирской областях сотрудники ФСБ задержали двоих граждан Узбекистана, которые организовали ячейку по сбору денежных средств на нужды боевиков террористической группировки «Катиба Таухид валь-Джихад» (входит в состав запрещенной в России организации «Хайат Тахрир аш-Шам»).