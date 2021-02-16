ФСБ обезвредила финансистов ИГ в Крыму и Татарстане

ФСБ задержала в Татарстане и Крыму группу финансистов запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ) , собиравших средства боевикам под видом благотворительной помощи. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
"ФСБ во взаимодействии с Росфинмониторингом пресечена в Республиках Крым и Татарстан деятельность российских граждан, причастных к организации финансирования международной террористической организации "Исламское государство", запрещенной на территории РФ", — сообщили в ЦОС.
"В ходе проведенных мероприятий задержана группа лиц, которая с 2015 по 2019 год через созданные в сети Интернет сообщества под видом благотворительной помощи осуществляла сбор финансовых средств для перевода за рубеж на нужды боевиков", — отметили в ФСБ.
В ходе обысков у задержанных изъяты средства связи, компьютерная техника, магнитные носители информации. Следователями УФСБ возбуждены уголовные дела по частям 1.1 и 4 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности"). Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, отметили в ЦОС.