Россиянин сбил женщину с ребенком из-за замечания 

Новосибирске водитель сбил женщину с ребенком из-за замечания. Об этом сообщает паблик «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» во «ВКонтакте».

Вчера на улице Чистякова, 20, местная жительница с ребенком в коляске сделала замечание мужчине из-за того, что он припарковал свой автомобиль «Тойота Королла» в неположенном месте. Это не понравилось водителю, он развернулся и наехал на женщину, также задев коляску. После этого он скрылся. В результате произошедшего пешеход получила перелом ноги.

«По данному факту следственным отделом по Кировскому району Новосибирска организовано проведение уголовно-процессуальной проверки», — сообщили сегодня в пресс-службе управления Следственного комитета России по Новосибирской области.

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», водитель внедорожника сбил двух пешеходов на тротуаре в районе дома №7 по улице Советской Армии в Москве. Пострадавшие были госпитализированы с различными травмами. Водитель мог не справиться с управлением автомобилем из-за того, что дорога была скользкой.