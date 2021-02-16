Россиянин получит компенсацию за кошмары после полёта на Ан-24 

Бурятский суд взыскал с авиакомпании 300 тысяч рублей в пользу пострадавшего россиянина, который попал в авиаинцидент на Ан-24 в июне 2019 года.

Пресс-служба Железнодорожного суда Улан-Удэ сообщила, что самолёт иркутской авиакомпании «Ангара» с бортовым номером RA-47366 экстренно приземлился в Нижнеангарске, когда у него отказал один из двигателей.

Лайнер выехал за пределы взлётно-посадочной полосы и врезался в здание очистных сооружений. В результате начавшегося пожара погибли пилот и бортмеханик самолёта.

Все 43 пассажира остались живы. Обратившийся позднее в суд россиянин получил травмы — разбил лицо, были выбиты зубы, порван мениск на правой ноге, сказано в материале дела.

В результате аварийной посадки воздушного судна К. получил телесные повреждения . К. обратился в суд иском о взыскании компенсации морального вреда в размере одного миллиона рублей, — говорится в сообщении.

Также пострадавшему пришлось долго лечиться и перенести операцию. Теперь отец двоих несовершеннолетних детей (17 и девять лет) не может работать водителем, как раньше. Кроме того, ему до сих пор снятся кошмары, пишет РИА Новости.

В итоге пострадавшему присудили 300 тысяч из запрошенного миллиона рублей. Решение может быть обжаловано сторонами.

В конце января 2021 года легкомоторный самолёт с футболистами клуба «Палмас Футбол и Регатас» и президентом ФК разбился в Бразилии, писал NEWS.ru. Шесть человек погибли.