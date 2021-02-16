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Отец брошенных в лесу детей впервые рассказал об отношениях с их матерью 

Lenta.ru и ещё 1 46 минут назад
Отец брошенных в лесу детей рассказал об их матери
Фото: @ilya_cluev
Ювелир Илья Клюев — отец двух детей, которых его любовница отвезла в лес, раздела догола и оставила умирать — раскрыл подробности отношений с их матерью. Об этом он рассказал в эфире «Пусть говорят», его слова приводит «Комсомольская правда».
Предприниматель признался, что познакомился с Натальей четыре года назад: она устроилась ассистенткой в его магазин. В тот период он испытывал недостаток внимания со стороны жены, поэтому начал ухаживать за сотрудницей.

«Вежливая, покладистая, приятная. Она не пыталась меня добиться. В таких отношениях всегда виноват мужчина. Это грех. То, что случилось, — это свидетельство того, что отношения изначально были неправильны», — поделился Клюев.

При этом он отметил, что никогда не жил с любовницей. Ювелир приезжал навестить ее два раза в неделю, а в период пандемии коронавируса встречался с Натальей еще реже. Незадолго до того, как она отвезла детей в лес, Клюев приехал в квартиру, которую снимал для нее и детей, и привез им продукты.

«Наташа мне пожаловалась на провалы в памяти. Говорила: "Что за продукты ты привез? Не подсыпал ли чего?". Я считаю, что это был какой-то слом психики», — вспомнил Клюев.

Он подчеркнул, что признает детей Натальи, хоть они появились в незарегистрированных отношениях, и не собирается бросать их или отдавать в интернат. При этом ювелир не ответил на расспросы гостей шоу о том, как он собирается совмещать две семьи. Мужчина признался, что его целью в последнее время было вернуться в семью, а его любовница была готова уйти из его жизни, так как «осознавала, что причиняет боль людям».
О том, что женщина встречалась с женатым бизнесменом, ранее рассказывала ее подруга. По ее словам, Клюев женат, в браке воспитывает четверых детей. У Натальи был еще один ребенок от предыдущих отношений.
12 февраля стало известно, что россиянка пыталась убить детей, она вывезла их в лесополосу и оставила на морозе. Очевидец позвонил в полицию, после чего пострадавших малышей доставили в больницу с различной степенью обморожения. Матери предстоит пройти психиатрическую экспертизу.
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Происшествия , Комсомольская правда
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