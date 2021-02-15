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Экс-полковника Захарченко выписали из больницы после операции 

Газета.Ru 54 минуты назад
Захарченко выписали из больницы после операции
Фото: РИА Новости
Бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко выписали из больницы после удаления паховой грыжи. Об этом РИА «Новости» сообщил его адвокат Александр Горбатенко.
По его словам, Захарченко выписали и отправили в «Лефортово».
8 февраля стало известно, что Захарченко перевели из СИЗО в городскую больницу для обследования. В январе уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщала, что у него выявлено заболевание, требующее оперативного вмешательства.
Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года, во время обысков по его делу о взятках были найдены деньги на общую сумму около 9 млрд руб. Захарченко был приговорен к 12,5 года лишения свободы.
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Происшествия , Татьяна Потяева , Дмитрий Захарченко , МВД , ФСИН , Москва
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