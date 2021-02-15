Огромная воронка образовалась в Нижегородской области

Из-за воронки глубиной пять метров треснул ближайший дом.

Владелицы в этот момент дома не было, она не пострадала.

«Я как увидела от неё [соседки — прим. ГМ] сообщение: «Ирина, у вас это…», я даже не дочитала, я поняла, что случилось то, о чем мы подозревали днём. Затрясло меня, конечно. Причём она написала, что у вас провалился дом. Вот так вот было, потому что она сама тоже не знала — ей бабушка сказала, темно. Поехали тут же, слава Богу, дом на месте. Какие-то вещи забрали оттуда», — рассказала телеканалу «360» хозяйка участка Ирина.

Она уточнила, что живёт в деревне с весны прошлого года и хранит все вещи в треснувшем доме. Сейчас ей не по себе находиться внутри пострадавшего здания на краю провала. Женщина надеется на появление в доме электричества, а также экспертизу и оценку безопасности ситуации со стороны профессионалов.