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Москва

В деревне в Нижегородской области появился огромный карстовый провал 

Говорит Москва 51 минуту назад
Огромная воронка образовалась в Нижегородской области
Фото: телеканал «360»
Из-за воронки глубиной пять метров треснул ближайший дом.
Владелицы в этот момент дома не было, она не пострадала.

«Я как увидела от неё [соседки — прим. ГМ] сообщение: «Ирина, у вас это…», я даже не дочитала, я поняла, что случилось то, о чем мы подозревали днём. Затрясло меня, конечно. Причём она написала, что у вас провалился дом. Вот так вот было, потому что она сама тоже не знала — ей бабушка сказала, темно. Поехали тут же, слава Богу, дом на месте. Какие-то вещи забрали оттуда», — рассказала телеканалу «360» хозяйка участка Ирина.

Она уточнила, что живёт в деревне с весны прошлого года и хранит все вещи в треснувшем доме. Сейчас ей не по себе находиться внутри пострадавшего здания на краю провала. Женщина надеется на появление в доме электричества, а также экспертизу и оценку безопасности ситуации со стороны профессионалов.
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Начальник электрических сетей Павловского района Сергей Зверев рассказал, что аварийные службы приехали на место ЧП сразу после обрушения грунта — в провал упал столб ЛЭП. По экстренной схеме электроснабжение других домов на улице быстро восстановили. Сейчас без света стоит только пострадавшее здание.
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Происшествия , Сергей Зверев , Нижегородская Область
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