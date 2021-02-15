В Москве украли 10 млн рублей из банковской ячейки

Москве сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства исчезновения крупной суммы денег, принадлежавших столичному бизнесмену. Возможно, что это преступление связано с кражей миллионов из других банков столицы.

По данным РЕН ТВ, предприниматель еще в 2006 году арендовал под ключ ячейку в одном из отделений « Ишбанка » на улице Наметкина. Накануне он приехал в банк, чтобы проверить сохранность средств. Однако обнаружил, что его в его ячейке не лежит никаких денег — пропали 10 млн 400 тысяч рублей. По факту инцидент проводится проверка.

Ранее сообщалось о пропаже более 160 млн рублей из ячеек банка РМП. Что примечательно, банковские ячейки не были повреждены. Позже стало известно об исчезновении еще нескольких миллионов.