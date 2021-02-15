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В Якутии школьник ударил учительницу по лицу 

РИА Новости 38 минут назад
Десятиклассник избил учительницу в Якутии
Фото: РИА Новости
Учительница в Якутии попала в больницу с подозрением на перелом носа из-за конфликта с десятиклассником, сообщили в региональном управлении МВД.
Полиция в Абыйском районе республики проверяет инцидент в Урасалахской средней школе.
В пресс-службе ведомства рассказали, что 30-летняя учительница обратилась в больницу с переломом носа 13 февраля.
Несовершеннолетний не состоял на профилактическом учете. На его родителей составили административные протоколы.
В управление образования направят представление об устранении причин, способствовавших возникновению конфликта.
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Происшествия , МВД , Республика Саха (Якутия) , Якутск
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