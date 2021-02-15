Десятиклассник избил учительницу в Якутии

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Учительница в Якутии попала в больницу с подозрением на перелом носа из-за конфликта с десятиклассником, сообщили в региональном управлении МВД

Полиция в Абыйском районе республики проверяет инцидент в Урасалахской средней школе.

В пресс-службе ведомства рассказали, что 30-летняя учительница обратилась в больницу с переломом носа 13 февраля.

Несовершеннолетний не состоял на профилактическом учете. На его родителей составили административные протоколы.

В управление образования направят представление об устранении причин, способствовавших возникновению конфликта.