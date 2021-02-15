Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Японии 

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в понедельник, 15 февраля, у берегов Японии . Об этом свидетельствуют данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Отмечается, что очаг залегал на глубине 60 километров. Эпицентр находился в 73 километрах к юго-востоку от города Сендай, где проживает более миллиона человек.

Информации о пострадавших нет, передает ТАСС